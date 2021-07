Los precios del oro subían este miércoles, tras un dato robusto sobre la inflación en Estados Unidos que elevó el atractivo del metal como activo de cobertura, aunque las ganancias eran limitadas antes del testimonio ante el Congreso que ofrecerá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El oro al contado subía un 0.4%, a US$ 1,814.90 la onza, a las 1110 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.3%, a US$ 1,815 la onza.

“La propiedad del oro como cobertura ante la inflación suma relevancia tras el dato CPI de Estados Unidos, pero el oro solo está subiendo porque los actores del mercado están esperando el discurso del jefe de la Fed”, dijo Xiao Fu, de Bank of China International.

El mayor ascenso de los precios al consumidor de Estados Unidos en 13 años intensificó la ansiedad de los inversores antes del testimonio de Powell.

Los futuros de las tasas de fondos federales subieron las apuestas el martes a que la Fed empezará a ajustar su política monetaria entre diciembre del 2022 e inicios del primer trimestre de 2023 tras los datos de inflación estadounidenses.

En tanto, un leve retroceso del índice dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años apoyaban los precios del oro.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.6%, a US$ 26.12 la onza; el platino sumaba un 1.4%, a US$ 1,119.96 y el paladio ganaba un 0.1%, a US$ 2,830.42.

El contrato de cobre de agosto más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró con una caída del 0.4% a 68,870 yuanes (US$ 10,637.28) la tonelada.