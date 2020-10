El oro repuntaba este miércoles debido a que las preocupaciones sobre la suspensión de las negociaciones de estímulo en Estados Unidos desaparecían, lo que aumentaba el atractivo del lingote como cobertura contra la inflación y llevaba a los inversionistas a cubrir posiciones cortas luego de la caída de casi un 2% en la víspera.

El oro al contado ganaba un 0.6% a US$ 1,887.84 la onza a las 1032 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.9% a US$ 1,891.60.

El lingote perdió casi un 2% el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detuvo las negociaciones sobre un paquete de estímulo adicional hasta después de la elección del 3 de noviembre. Sin embargo, luego sugirió una nueva ayuda para las nóminas de pago de las aerolíneas de Estados Unidos.

“Ha habido coberturas de posiciones cortas que han revivido al mercado de sus mínimos. El oro está encontrando su camino de regreso a los US$ 1,900, ya no es tanto si habrá un paquete de estímulo, sino cuándo”, dijo el analista independiente Ross Norman.

“El líder demócrata tiene una ventaja significativa y los mercados se están concentrando en lo que eso implicaría, ciertamente la sugerencia es que los demócratas ganan, impulsarán un paquete de estímulo significativamente mayor”, agregó.

El oro, visto como una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda, ha ganado un 24% este año, respaldado por un estímulo masivo de los gobiernos y bancos centrales de todo el mundo.

Los inversores ahora esperan las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) del 15 al 16 de septiembre que se conocerán más tarde en el día.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 2.1% a US$ 23.56 la onza, el platino ganaba un 1.3% a US$ 859.50 y el paladio sumaba un 0.4% a US$ 2,350.06.