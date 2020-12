Los precios del oro ganaban algo de terreno el miércoles después de que el presidente Donald Trump amenazó con no promulgar un proyecto de ley de alivio de la pandemia en Estados Unidos, lo que provocó una caída del dólar.

A las 10:56 (GMT), el oro al contado subía un 0.3% a US$ 1,865.65 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos operaban estables en US$ 1,870.90.

El lingote ha avanzado cerca de un 23% en lo que va de año y anotaría su mayor ganancia anual desde 2010, ya que los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo emitieron estímulos inéditos para paliar el impacto económico de la crisis del coronavirus.

“El mercado se muestra muy optimista sobre la aprobación (...) del proyecto de ley” dijo Kunal Shah, jefe de investigación de Nirmal Bang Commodities. “El detonante real del oro sería un alivio prolongado de las hojas de balances de los bancos centrales y una caída sostenida del dólar”, explicó.

El índice dólar cedía un 0.3% después de la amenaza de Trump de no firmar un proyecto de ley de recuperación del coronavirus, lo que aumentó el atractivo del oro para los inversores no estadounidenses.

“Se ha estimulado una sensación e incertidumbre después del anuncio del presidente Trump”, dijo la analista de StoneX Rhona O’Connell. “A primera vista, parece que cayeron las posibilidades de crecimiento de la inflación, pero eso se vio opacado por las incertidumbres de un retraso en el estímulo, que se necesita para la recuperación económica”, precisó.

Una mutación del coronavirus ha llevado a muchas naciones a cerrar sus puertas a Gran Bretaña, mermando las esperanzas de una reactivación económica mundial después de la pandemia.

En otros metales preciosos, la plata sumaba un 1.3% a US$ 25.45 la onza. El platino subía un 1.2% a US$ 1,013.55 y el paladio avanzaba un 0.4% a US$ 2,323.77.