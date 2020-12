Los precios del oro subían el jueves, apoyados por un dólar más débil antes de un esperado acuerdo comercial del Brexit y porque la incertidumbre en torno a una nueva variante del coronavirus eclipsó el optimismo por las vacunas.

A las 10:03 (GMT), el oro al contado subía un 0.3% a US$ 1,877.43 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.3% a US$ 1,882.90 por onza.

“Una combinación de un dólar más débil, tasas reales negativas y bajos rendimientos junto con la incertidumbre en torno a la nueva cepa de coronavirus está ayudando al oro en este momento”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

El atractivo del lingote como activo de refugio creció por el temor ante el avance de una variante de coronavirus más infecciosa, que ha llevado a un endurecimiento de las restricciones en Gran Bretaña.

Por otro lado, Gran Bretaña y la Unión Europea estaban a punto de lograr un acuerdo comercial posterior al Brexit, que respaldaba a la libra esterlina y presionaba al dólar.

Datos publicados el miércoles mostraron que el número de estadounidenses que presentó por primera vez solicitudes de beneficios por desempleo bajó la semana pasado, aunque se mantuvo alto.

El lingote, que este año suma un avance cercano al 24%, se encamina a su mayor ganancia anual desde 2010, tras estímulos gubernamentales sin precedentes para compensar el impacto económico del coronavirus.

En otros metales preciosos, la plata sumaba un 1% a US$ 25.79 la onza. El platino subía un 0.7% a US$ 1,021.30 y el paladio ganaba un 0.2% a US$ 2,328.18.