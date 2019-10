El oro subía este miércoles debido a que la incertidumbre sobre la salida de Reino Unido desde la Unión Europea y preocupaciones sobre una desaceleración tecnológica lastraron a las acciones, lo que llevó a los inversores a buscar refugio en el lingote.

El oro al contado ganaba un 0.25% a US$ 1,491.36 la onza a las 1046 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.7% a US$ 1,497.40 la onza.

“Hay un poco de aversión al riesgo en las bolsas y el oro sube nuevamente luego de consolidarse en los últimos días. Hay algunos realizando compras de oportunidad en el mercado del oro, especialmente debido a que las acciones están cayendo hoy”, dijo el analista Carsten Menke de Julius Baer.

Las acciones europeas caían por primera vez esta semana, debido a que una toma de ganancias en los títulos de Texas Instruments generó preocupaciones sobre la industria global de microprocesadores, mientras legisladores de Reino Unido pausaron el Brexit.

En tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng, dijo el martes que Beijing y Washington han logrado algunos avances en sus negociaciones comerciales. Los aranceles recíprocos entre ambos países han golpeado a los mercados financieros y generado temores en todo el mundo a una recesión.

Los inversores esperan ahora la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a fin de mes para ver si el banco central recortará sus tasas de interés por tercera ocasión este año.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.4% a US$ 17.59 la onza, el platino subía 0.4% a US$ 894.94 por onza y el paladio operaba estable a US$ 1,755.60 la onza.