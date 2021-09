El oro se recuperaba de algunas pérdidas este viernes después que cayó un 1% en la víspera, ayudado por la debilidad del dólar y luego de que las preocupaciones sobre el destino del desarrollador inmobiliario Evergrande de China regresaron al primer plano, aumentando el atractivo del lingote como refugio seguro.

A las 0924 GMT, el oro al contado subía un 0.7% a US$ 1,754.73 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.3% a US$ 1,755.10.

El lingote era ayudado por la debilidad del dólar, que cotizaba cerca de un mínimo de una semana que tocó en la sesión previa, lo que volvía al oro más barato para los tenedores de otras monedas.

Esto es un contraste respecto al jueves, cuando el oro cayó a un mínimo de más de un mes, debido a que las mayores apuestas a un alza de las tasas de la Fed eclipsaron en gran medida la caída del dólar, un hecho inusual.

El oro está recibiendo apoyo de un dólar más débil, y la advertencia de China a las autoridades locales sobre un posible colapso de Evergrande sirve como “otro recordatorio de que el riesgo prevalece”, dijo el analista Peter Fertig de Quantitative Commodity Research.

Pero las perspectivas de subidas de tasas de interés de varios bancos centrales son “una combinación negativa para el oro”, añadió Fertig.

Las tasas de interés más altas aumentan el costo de oportunidad de tener lingotes, que no rinden intereses.

El oro también compite con el dólar como reserva de valor segura durante momentos de incertidumbres financieras o políticas. Si bien la incertidumbre puede fortalecer la demanda de activos seguros, los inversores pueden inclinarse por el dólar a expensas del oro, dijo el analista de FXTM Lukman Otunuga.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.8% a US$ 22.66 la onza y ganaba un 1.2% en lo que va de la semana, el paladio sumaba un 1% a US$ 2,003.27, pero se encaminaba a su tercera semana consecutiva de pérdidas, en tanto, el platino caía un 0.6% a US$ 983.29, aunque iba rumbo a romper una racha de dos semanas a la baja.