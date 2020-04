El precio del oro tocaba un máximo de una semana el jueves, ante las expectativas de un mayor estímulo por parte de los bancos centrales para limitar el perjuicio económico del coronavirus, mientras la mayoría de los países extiende sus medidas de confinamiento para frenar su propagación.

El oro al contado subía un 1%, a US$ 1,730.32 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.5%, a US$ 1,747.50.

“El oro está subiendo porque el costo de oportunidad de tener lingotes se está volviendo atractivo. Puedes imprimir moneda, pero no oro, hay limitaciones al suministro”, dijo Xiao Fu, analista de Bank of China International.

“En la próxima semana hay un par de reuniones de bancos centrales y podrían liberar un mayor alivio del árbol del dinero. En esta situación, los inversores están buscando activos relativamente seguros”, agregó.

El oro tiende a beneficiarse de las amplias medidas de estímulo de los bancos centrales, ya que es visto como una cobertura frente a la inflación y la devaluación cambiaria.

“El oro podría ser una apuesta más segura ante el debilitamiento de los mercados bursátiles, junto con unas tasas reales negativas y un continuado estímulo fiscal y monetario que deberían aportar otro impulso al metal precioso”, dijeron analistas de FXTM en una nota.

“Esperamos que el oro supere el pico de 2011 de US$ 1,925 por onza en los próximos meses”, agregaron.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 1%, a US$ 1,957.30 la onza; el platino subía un 0.4%, a US$ 760.73; y la plata mejoraba un 0.8%, a US$ 5.28.