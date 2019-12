Los precios del oro subían este martes a su mayor nivel en más de tres meses gracias a la depreciación del dólar y el metal se dirigía a su mejor desempeño anual en casi una década, mientras que el paladio avanzaba hacia su cuarta alza anual consecutiva.

El oro al contado tocó su mayor nivel desde el 25 de septiembre a US$ 1,525.20 y subía un 0.6% a US$ 1,524.44 la onza a las 0727 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.6% a US$ 1,527.60.

El lingote ha ganado casi un 19% en el año, su mayor alza desde 2010, principalmente impulsado por la guerra comercial arancelaria entre Estados Unidos y China, que motivó que los grandes bancos centrales adoptaran una política monetaria expansiva.

"Uno de los principales motores detrás del avance del oro es el debilitamiento del dólar", dijo Margaret Yang Yan, analista de mercados en CMC Markets, agregando que los precios también subían por compras de oportunidad al cierre del año.

El dólar caía frente a una cesta de monedas rivales, lo que hacía al oro más económico para los tenedores de otras divisas.

En tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) recortó sus tasas de interés en tres oportunidades este año antes de hacer una pausa. Las menores tasas de interés reducen el costo de oportunidad de tener el lingote, que no rinde intereses.

En el frente comercial, la “Fase uno” del acuerdo comercial sería firmada la próxima semana, dijo el lunes el asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 0.3% a US$ 1,913.02 la onza. Sus precios han ganado un 51% en lo que va del año, su mayor alza desde 2017.

La plata avanzaba un 1.1% a US$ 18.10 y se encaminaba a cerrar su mejor año desde 2010 con una ganancia de un 17%. El platino trepaba un 1.4% a US$ 971.09 y apuntaba a terminar el año con un alza de un 23%, la mayor desde 2009.