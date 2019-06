Oro sigue en caída desde su pico de 14 meses presionado por la firmeza del dólar

El precio del oro siguió retrocediendo este lunes desde el pico de 14 meses tocado en la sesión previa mientras el dólar se fortalecía por sólidos datos de ventas minoristas antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) se reúna esta semana.

A las 1137 GMT, el oro al contado cedía un 0.45% a US$ 1,335.32 la onza. El metal precioso alcanzó los US$ 1,358.04 el viernes, su cota más elevada desde el 11 de abril de 2018. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.5% a US$ 1,341.70 la onza.

"Tras semanas de movimientos positivos estamos viendo una corrección en los precios del oro. No obstante, la tendencia sigue siendo positiva", dijo Carlo Alberto De Casa, analista de ActivTrades.

Los operadores están también a la espera de cualquier noticia que provenga del banco central estadounidense, comentó De Casa, añadiendo que los inversores apuestan por una, e incluso dos, rebajas de las tasas de interés este año y que sería una buena noticia para el oro si el presidente de la FED, Jerome Powell, pudiera confirmarlo.

Las expectativas de un recorte de tasas en la reunión de los días 18 y 19 de junio cayeron del 28.3% al 21.7% tras los datos de ventas minoristas, según la herramienta FedWatch de CME Group. Sin embargo, las apuestas de un alivio monetario en la reunión de julio siguen en el 85%.

La firmeza del dólar también presionaba al metal precioso. El billete verde continuaba cerca de un máximos de dos semanas tras sólidos datos económicos publicados la semana pasada que llevaron a los inversores a reevaluar si la FED sonará tan cauta como se espera en el encuentro de esta semana.

En otros metales preciosos, la plata caía un 0.5% a US$ 14.79 por onza, el platino operaba estable a US$ 798.74 por onza, y el paladio bajaba un 0.3% a US$ 1,460.30 por onza.