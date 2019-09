El oro se mantenía cerca de un máximo de tres semanas este miércoles luego de que el anuncio de una investigación para un juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la incertidumbre en la economía más grande del mundo, lo que llevó a una liquidación en las bolsas.

A las 1109 GMT, el oro al contado cotizaba en US$ 1,529.23 por onza, sin demasiados cambios respecto al martes, cuando llegó a los US$ 1,535.60, máximo desde el 5 de septiembre. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.1% a US$ 1,538.30 por onza.

Ayer, la Cámara de Representantes dijo que iniciará una investigación formal para un juicio político a Trump, tras reportes de que pidió ayuda extranjera para desprestigiar a su rival demócrata Joe Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020.

La amenaza de impeachment aumentó las perspectivas de una incertidumbre política prolongada. Eso generó una aversión al riesgo que derribó las bolsas mundiales cerca de mínimos de dos semanas, que a su vez favoreció al lingote.

En el frente comercial, Trump criticó las prácticas comerciales de China en un discurso el martes, diciendo que no aceptaría un “mal trato” en las negociaciones con Beijing.

El paladio cotizaba estable en US$ 1,673.49 la onza luego de alcanzar un máximo de US$ 1,676.53 al inicio de la sesión. El metal ha repuntado más de 20%, o casi US$ 300, desde el piso de casi dos meses de principios de agosto, impulsado por un déficit sostenido de suministro.