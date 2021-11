Los precios del oro cotizaban estables este martes antes de una reunión crucial de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) que podría ofrecer pistas sobre futuros aumentos de las tasas de interés, en medio de las crecientes presiones inflacionarias.

El oro al contado cedía un 0.1% a US$ 1,791.48 por onza a las 1112 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre perdían 0.03% a US$ 1,795.10 la onza.

“El tema del mercado en este momento es la Fed y nada más”, dijo Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.

“Estimo que la Fed anuncie la reducción gradual de estímulos, pero no veo que vayan a hablar de un momento específico en torno a una subida de tasas y eso puede llevar a cierta decepción porque los participantes del mercado esperan algo más específico que pueda impulsar al oro hacia los 1.800 dólares por onza o incluso más allá”, añadió.

Si bien el oro se utiliza como cobertura contra la inflación, la reducción del estímulo y los aumentos de las tasas de interés tienden a impulsar los rendimientos de los bonos del Gobierno, aumentando el costo de oportunidad de tener lingotes.

La mayoría del mercado espera que la Fed apruebe el miércoles planes para reducir su programa de compras de bonos, luego de su reunión de política monetaria que comienza el martes.

Los mercados también estarán atentos a la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra el jueves, mientras los inversores sopesan las posibilidades de que banco central importante suba las tasas de interés por primera vez desde la pandemia.

Entre otros metales preciosos, plata al contado disminuía 0.4% a US$ 23.93 la onza; mientras que el platino caía 1% a US$ 1,053.41 por onza; y el paladio bajaba 0.2% a US$ 2,043.56 por onza.