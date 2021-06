Los precios del oro operaban con pocos cambios este martes, con un avance contenido por un dólar más fuerte, antes del testimonio más tarde en la sesión del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que se espera entregue más pistas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

A las 1134 GMT, el oro al contado operaba en torno a los US$ 1,783.31 la onza, repuntando tras su declive inicial y alejándose de los mínimos de siete semanas a los que bajó la semana pasada tras la última reunión de la Fed. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1% a US$ 1,784.6 la onza.

Michael Hewson, analista de CMC Markets, dijo que la reciente liquidación en el lingote fue “un poco demasiado agresiva” y que, a medida que los mercados asimilen el cambio de política, “podríamos ver un repunte en los próximos días” hacia la zona de US$1.800 a US$1.820.

Los precios del oro cayeron un 6% la semana pasada, su mayor declive semanal desde marzo de 2020, luego de que la Fed señaló que las tasas de interés podrían subir en 2023. El metal repuntó el lunes cuando se frenó la escalada del dólar se detuvo y los operadores hicieron compras de oportunidad.

Tasas de interés y rendimientos más altos de la deuda gubernamental de Estados Unidos reducen el costo de oportunidad de tener oro, un activo que no genera intereses. El índice dólar subía un 0.2% el martes.

Powell, quien comparecerá ante el Congreso a partir de las 1800 GMT, en declaraciones preparadas dijo que la inflación había “aumentado notablemente en los últimos meses”.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.1% a US$ 25.96 por onza, el paladio cedía un 0.2% a US$ 2,580.54 y el platino agregaba un 1% a US$ 1,063.53.