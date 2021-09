El oro recuperó algo de terreno este miércoles, ya que un retroceso en los rendimientos de los bonos estadounidenses brindó un respiro al metal precioso, que se ha visto afectado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal podría comenzar a deshacer pronto su apoyo.

A las 0921 GMT, el oro al contado subía un 0.5% a US$ 1,742.26 la onza tras haber caído a su nivel más bajo en más de un mes el martes. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.3% a US$ 1,742.50.

Las preocupaciones de que la Fed podría comenzar a reducir sus medidas de estímulo mantenían al dólar cerca de un máximo de 10 meses en la sesión, mermando el atractivo del oro para los compradores que poseen otras monedas.

“Los riesgos para el oro están sesgados a la baja con más y más especulación, después de que el banco central de Noruega subió las tasas, sobre qué banco central seguirá”, dijo el analista de investigación cuantitativa de materias primas Peter Fertig.

El oro sigue siendo un activo atractivo a mediano y largo plazo, ya que los inversores podrían verse tentados a recuperar el metal dadas las elevadas valoraciones de las acciones, dijo el analista de ActivTrades, Pierre Veyret.

En un testimonio ante el Congreso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la economía estadounidense aún estaba lejos de lograr el máximo empleo, un componente clave de los requisitos del banco central para aumentar las tasas de interés.

El platino cedía un 0.2%, a US$ 965, mientras que el paladio subía un 1.2% a US$ 1,898.68. La plata bajaba un 0.6% a US$ 22.31 la onza.