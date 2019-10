El oro se estabilizaba el lunes, tras subir un 1% en la sesión previa, debido a que los avances en las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín limitaban las ganancias y por la cautela de cara a la reunión de la Reserva Federal esta semana.

El paladio, en tanto, extendió su racha récord asociada a la escasez de suministros y tocó un nuevo máximo histórico.

El oro al contado subía un 0.1%, a US$ 1,505.18 la onza, a las 1036 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.2%, a US$ 1,508.40 la onza.

Operadores buscarán nuevas pistas sobre el panorama de la política monetaria de Estados Unidos en la reunión de la Fed el 29 y 30 de octubre, en la que el mercado espera que el banco central recorte su tasa de interés referencial por tercera vez este año.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, hay un 90.4% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

Una caída de las acciones europeas el lunes tras cinco días consecutivos de ganancias y un descenso del índice dólar desde un máximo de una semana ayudaban a estabilizar el lingote.

Funcionarios de Estados Unidos y China están “cerca de completar” algunas partes de un acuerdo comercial luego de conversaciones telefónicas de alto nivel el viernes, dijeron la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos y el Ministerio de Comercio de China.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 1.3%, a US$ 1,785.64 la onza, luego de tocar un récord de US$ 1,788.76. La plata ganaba un 0.2%, a US$ 18.05 la onza, mientras que el platino avanzaba un 0.4%, a US$ 929,92 la onza.