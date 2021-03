El oro subía levemente el martes, impulsado por el menor rendimiento de los bonos del Tesoro, aunque la firmeza del dólar limitaba las ganancias mientras los mercados esperan las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

A las 10:13 (GMT), el oro al contado ganaba un 0.2%, a US$ 1,741.91 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.1%, a US$ 1,737.20 la onza.

“El mercado parece estar luchando, sobre todo con el nivel de US$ 1,745. Hay algo de debilidad procedente de un dólar más firme y los rendimientos no han cambiado mucho”, dijo el analista independiente Ross Norman.

No obstante, “mirando hacia adelante, todo va a tener que ver con la inflación en la segunda mitad del año. Y va a estar mucho más caliente de lo que indica la Fed”, y será entonces cuando el oro tenga un buen desempeño, agregó Norman.

El dólar ganaba un 0.4%, encareciendo el oro para los tenedores de otras monedas, mientras que el rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense bajaba, reduciendo el costo de oportunidad para los que tienen el metal dorado, que no devenga intereses.

Los inversores esperan ahora el testimonio ante el Congreso de Powell y Yellen a las 16:00 (GMT). El banco central estadounidense reiteró la semana pasada su promesa de mantener su política monetaria ultralaxa pese a las esperadas presiones inflacionarias.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 0.7%, a US$ 25.60 la onza; el platino bajaba un 0.6%, a US$ 1,175.78; y el paladio perdía un 1.3%, a US$ 2,581.88.