Los precios del oro se mostraban estables este martes, sostenidos por la expectativa de que se terminará por aprobar un plan de estímulo en Estados Unidos, lo que mejoraba el atractivo del metal como cobertura ante la inflación, aunque el avance era contenido por un dólar más firme.

El oro al contado cotizaba sin cambios en el día a US$ 1,921.21 la onza a las 0935 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban 0.1% a US$ 1,926.90 la onza.

Robin Bhar, analista independiente, dijo que aunque la falta de tiempo hacía improbable que se apruebe un plan de estímulo antes antes de las elecciones en Estados Unidos, “definitivamente” habrá un paquete de ayuda después del 3 de noviembre. “Esto sería un catalizador al alza para el oro”, declaró.

El dólar subía 0.1% contra una cesta de monedas importantes, lo que hacía más costosa la compra de oro para los inversores que manejan otras divisas.

El apetito por el riesgo parecía desvanecerse este martes después de que Johnson & Johnson detuvo temporalmente los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19.

Entre otros metales preciosos, la plata cedía 0.4% a US$ 25 la onza, el platino bajaba 0,4% a US$ 869.70 la onza y el paladio subía 0.6% a US$ 2,415.25 la onza