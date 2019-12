El precio del oro se estabilizaba este miércoles, rondando cerca de máximos de un mes mientras los inversores esperaban claridad en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, en tanto el paladio tocó un nuevo máximo histórico por una escasez de suministro.

A las 1110 GMT, el oro al contado operaba con escasos cambios, a US$ 1,476.17 la onza, tras tocar más temprano en la sesión su nivel más alto desde el 7 de noviembre, a US$ 1,484. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.2%, a US$ 1,481.90 la onza.

Washington y Beijing se están acercando a un acuerdo sobre los aranceles que serán levantados en la “fase uno” de un pacto comercial, reportó Bloomberg el miércoles, citando fuentes.

“Los inversores son cautos sobre lo que ocurrirá si no tenemos un acuerdo el 15 de diciembre, teniendo en cuenta los titulares que hemos visto en el último par de semanas”, dijo Warren Patterson, analista de ING.

El 15 de diciembre entrarán en vigor aranceles adicionales del 15% sobre importaciones chinas por valor de US$ 156,000 millones.

Las acciones europeas recuperaban parte de las pérdidas de la víspera, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el acuerdo con China podría tener que esperar hasta después de la elección presidencial de noviembre de 2020. Trump también había anunciado aranceles a la importación de acero y aluminio de Brasil y Argentina.

El oro, considerado un activo seguro, ha subido cerca de un 15% en el año, sobre todo por los efectos de la disputa comercial, pero está cotizando en un rango de US$ 1,444-1,478 desde noviembre, tendencia que se rompió el martes.

En otros metales preciosos, el paladio mejoraba un 0.5%, a US$ 1,866.03 la onza, tras tocar su quinto récord máximo en un mes, a US$ 1,868.69. El platino cedía un 0.2%, a US$ 908.15 y la plata perdía un 0.2%, a US$ 17.13.