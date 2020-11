El oro se estabilizaba cerca de un máximo de una semana este lunes debido a la depreciación del dólar, en medio de preocupaciones sobre el aumento de casos del coronavirus que contrarrestaban un alza del apetito por el riesgo impulsado por el optimismo en torno a una posible vacuna.

A las 0743 GMT, el oro al contado operaba con escasos cambios a US$ 1,889.01 la onza, tras tocar su máximo desde el 9 de noviembre, a US$ 1,898.81.

Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables a US$ 1,886.70 la onza.

El índice dólar tocó un mínimo de una semana, mientras que las acciones asiáticas alcanzaron un récord máximo.

Los casos de coronavirus superaron la marca de los 11 millones en Estados Unidos el domingo, generando nuevas restricciones en Michigan y Washington, mientras los principales asesores del presidente electo Joe Biden pidieron una acción urgente para afrontar la crisis.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 1.1%, a US$ 24.89 la onza; el platino mejoraba un 1.2%, a US$ 899.37; y el paladio avanzaba un 0.9%, a US$ 2,343.90.