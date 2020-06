Los precios del oro subían el viernes y se encaminaban a una tercera semana consecutiva de ganancias, ya que un aumento en los casos de coronavirus desvanecía las esperanzas de una rápida recuperación económica.

El oro al contado avanzaba un 0.1% a US$ 1,762.41 la onza a las 0953 GMT, tras alcanzar el miércoles un máximo desde octubre de 2012 de US$ 1,779.06, y se encaminaba a una ganancia del 1.1% para la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.2% a US$ 1,774.70 la onza.

“El oro está encontrando respaldo en las preocupaciones sobre una segunda ola de infecciones a medida que algunos estados de Estados Unidos ven dispararse la cantidad de casos”, dijeron analistas de Commerzbank en una nota.

“La expansión de la liquidez de los bancos centrales y la deuda pública resultante de esto continúa defendiendo una demanda sólida de oro como refugio seguro”, agregaron.

Los casos de coronavirus han aumentado en Estados Unidos y más de 9.51 millones de personas se han infectado en todo el mundo, según un recuento de Reuters.

Los precios del oro han subido un 16% en lo que va del año debido al aumento de las medidas de estímulo de los bancos centrales y los gobiernos a nivel mundial para amortiguar del golpe de la pandemia del COVID-19 en las economías.

Entre otros metales, el paladio subía un 0,6% a US$ 1,853.03 la onza, el platino caía un 0.9% a US$ 796.00 la onza y la plata bajaba un 0.4% a US$ 17.80 la onza.