Los precios del oro subían a un máximo de casi siete semanas este viernes, rumbo a su mejor semana en cinco, debido a que la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la debilidad del dólar aumentaban el atractivo del metal.

A las 0945 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,767.80 la onza, luego de tocar su cota más alta desde el 26 de febrero a US$ 1,769.37 el jueves. En lo que va de la semana ha sumado un 1.4%. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables a US$ 1,767.10.

“Vemos al oro subir principalmente porque los rendimientos están bajando y el dólar se está debilitando”, dijo el analista jefe de ActivTrades, Carlo Alberto De Casa.

El dólar caía frente a sus rivales, mientras que el rendimiento referencial de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantenía cerca de los mínimos de casi un mes que marcó en la sesión previa.

Las ganancias del oro llegaron a pesar de datos de Estados Unidos que mostraron robustas ventas minoristas y un descenso significativo en las solicitudes de desempleo semanales y un crecimiento récord en el producto bruto interno (PBI) del primer trimestre en China.

Los mercados confían en que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés bajas por más tiempo, por lo que incluso si la inflación salta por encima del 2% durante unas pocas semanas o meses, el banco central no tomaría medidas de inmediato y eso está impulsando al lingote, dijo De Casa.

La política monetaria expansiva tiende a pesar sobre los rendimientos de los bonos del gobierno, lo que aumenta el atractivo del oro, que no rinde intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.4% a US$ 25.95 la onza y trepaba un 2.9% en la semana. El paladio caía un 0.4% a US$ 2,730.77, pero sumaba un 3.6% en la semana. El platino operaba plano a US$ 1,193.27.