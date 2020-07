El precio del oro subía este viernes y se encaminaba a su sexta semana consecutiva de ganancias por el aumento de casos de coronavirus, que alimentaba la demanda de activos de refugio.

A las 0942 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.3% a US$ 1,802.61 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.2% a US$ 1,803.30.

Las tensiones entre Washington y Beijing también empujaban a los inversionistas a apostar su dinero más en el lingote que en las acciones, según Afshin Nabavi, vicepresidente senior de la correduría de metales preciosos MKS SA.

Asimismo, Estados Unidos reportó más de 77,000 nuevos casos de COVID-19 el jueves, según un recuento de Reuters, mientras que las infecciones a nivel mundial superaron los 13.84 millones.

“Mientras no tengamos una vacuna seguiremos teniendo estos problemas (...) Podríamos ver una ofensiva hacia los US$ 2,000 antes de fin de año”, dijo Nabavi.

En otros metales preciosos, el paladio perdía un 0.7% a US$ 1,982.98 la onza, el platino ganaba un 0.2% a US$ 825.94 y la plata cedía un 0.3% a US$ 19.11, aunque se encaminaba a su sexta semana seguida al alza.