El oro se estabilizaba este viernes ante la bajada del dólar, pero seguía en camino a su primera caída semanal de las últimas tres, ya que las dudas sobre un posible acuerdo de estímulo antes de la elección presidencial en Estados Unidos reducía la demanda del metal como cobertura contra la inflación.

A las 0920 GMT, el oro al contado ganaba un 0.1%, a US$ 1,909.53 la onza, pero acumulaba un declive de más del 1% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.1%, a US$ 1,907.50 la onza.

“La falta de un estímulo físico tal vez hasta después de la elección en Estados Unidos hizo que hubiera una cierta liquidación del oro esta semana”, dijo Robin Bhar, un analista independiente. “El oro está atento a lo que hacen otros mercados y no tiene un catalizador para subir o bajar demasiado”.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0.1%, pero se encaminaba a una ganancia semanal, lo que encarecía la compra del lingote para los tenedores de otras monedas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que está dispuesto a elevar su oferta de US$ 1.8 billones para pactar un acuerdo de alivio con los demócratas en el Congreso, pero la idea fue desestimada por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

“La indecisión de la administración en Washington sobre el estímulo está poniendo mucha volatilidad en nuestros mercados”, dijo Afshin Nabavi, vicepresidente senior de la operadora de metales preciosos MKS SA.

“El oro está estancado en un rango y tenemos que superar los US$ 1,950 o caer por debajo de los US$ 1,850 para poder tener una nueva dirección”, agregó.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.3% a US$ 24.37 la onza en la sesión, pero cedía un 3% en la semana; el platino bajaba un 0.5% a US$ 859.44 y el paladio caía un 0.9% a US$ 2,332.06.