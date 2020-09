Los precios del oro caían el miércoles e iban en camino a sufrir su mayor declive mensual en casi cuatro años, ya que el dólar se beneficiaba de la cautela en los mercados financieros tras el primer debate electoral entre los candidatos a la Casa Blanca.

A las 09:44 GMT, el oro al contado perdía un 0.7%, a US$ 1,883.62 la onza, con un descenso acumulado del 4.3% en el mes. El lingote va rumbo a tener su peor desempeño mensual desde noviembre de 2016.

Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.8%, a US$ 1,888.10 la onza.

“Creo que desde la perspectiva del oro, (el debate electoral) no fue un evento importante y lo único que estamos viendo es cómo toma su habitual tendencia inversa a la del dólar”, dijo Ross Norman, un analista independiente.

Sin embargo, Norman afirmó que el oro aún tiene impulso y ha logrado probablemente ya la mayoría de sus ganancias. “El oro está en un patrón de consolidación, pero dentro de una tendencia alcista”, señaló.

En el último trimestre, el oro está en vías de anotar su octava semana consecutiva de avances.

El caótico primer debate entre Donald Trump y Joe Biden hizo que los inversores se mostraran cautelosos y buscaran refugio en el dólar, lo que redujo el atractivo del metal para los compradores con otras monedas. El índice dólar se alistaba para cerrar su mejor mes desde julio del 2019.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba un 2.1%, a US$ 23.66 por onza; el platino caía un 2%, a US$ 866.97; y el paladio operaba con un descenso del 0.3%, a US$ 2,301.61.