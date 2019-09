El oro caía el viernes y se encaminaba a su tercera baja semanal en el mes, afectado por datos económicos de Estados Unidos que superaron las expectativas y por el dólar, que se mantenía cerca de los máximos de varias semanas frente a las principales monedas.

El oro al contado caía un 0.6% a US$ 1,497.20 por onza a las 0925 GMT, por lo que bajaba un 1% en la semana tras un alza cercana al 2% la semana pasada. Los futuros del oro de Estados Unidos cedían un 0.6% a US$ 1,506.01 por onza.

El dólar se mantenía cerca de máximos de varias semanas contra las principales monedas, ya que los mayores riesgos de tensiones políticas en la guerra comercial entre China y Estados Unidos aumentaron su atractivo como refugio.

La denuncia de un informante publicada el jueves dijo que el presidente Donald Trump no sólo abusó de su cargo para solicitar la interferencia de Ucrania en las elecciones de 2020 para su propio beneficio político, sino que además la Casa Blanca también intentó “bloquear” la evidencia sobre dicha conducta.

Esta situación sumó incertidumbre sobre el panorama global de crecimiento en medio de la prolongada guerra comercial.

Las acciones europeas también subían el viernes, debido a que las esperanzas de una resolución rápida a la guerra comercial compensaron las preocupaciones de una desaceleración del crecimiento y los mayores riesgos políticos.

Sin embargo, los inversores eran cautos debido a señales encontradas desde China y Estados Unidos en medio del enfrentamiento que ha hecho que el lingote se dispare un 17% en lo que va del año.

Entre otros metales, la plata caía un 1.34% a US$ 17.56 la onza, el platino bajaba un 0.2% a US$ 928.34 y el paladio retrocedía un 0.5% a US$ 1,659.54.