El oro subía este viernes y se encaminaba a cerrar su mejor semana desde mediados de noviembre, debido a que el dólar se debilitaba y la atención regresaba a los riesgos inflacionarios luego de las medidas de los bancos centrales en el mundo para retirar el estímulo aplicado durante la pandemia.

A las 0940 GMT, el oro al contado subía un 0.5% a US$ 1,807.19 la onza, en tanto, los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.6% a US$ 1,809.70. El metal ha sumado cerca de un 1.4% esta semana.

El índice dólar se dirigía a anotar una caída semanal luego de que tocó un mínimo de una semana el jueves, después de que la Reserva Federal dijo que ve tres aumentos de tasas de interés antes de fines de 2022, lo que hacía al lingote más barato para los tenedores de otras monedas.

Analistas dijeron que el oro subió a pesar de la posibilidad de tasas de interés más altas en Estados Unidos -lo que aumenta el costo de oportunidad de tener lingotes- porque las perspectivas de alza de tasas se habían descontado antes del anuncio de la Fed.

“La dinámica de la inflación ha seguido empujando a los inversores hacia el oro como una reserva clave de valor”, dijo el analista de IG Markets, Kyle Rodda.

Reino Unido se convirtió el jueves en la primera economía del G7 que subió sus tasas de interés desde el inicio de la pandemia. El Banco Central Europeo sólo redujo levemente su estímulo.

El Banco de Japón decidió el viernes reducir sus compras de deuda corporativa a los niveles previos a la pandemia.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.6% a US$ 22.60 la onza, el paladio ganaba un 2.4% a US$ 1,770.80 y el platino perdía un 0.1% a US$ 935.48.

