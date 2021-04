El oro se dirigía este miércoles a anotar su mayor caída trimestral en más de cuatro años, debido a que los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y un dólar más fuerte disminuían el atractivo del lingote como refugio seguro.

El oro al contado operaba con pocos cambios a US$ 1,685.03 la onza a las 0916 GMT, luego de tocar su menor nivel desde el 8 de marzo a US$ 1,677.61. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables a US$ 1,685.

En el trimestre, el metal ha caído más de un 11% y se encamina a marcar su peor desempeño trimestral desde fines de diciembre de 2016. El oro también se dirige a su tercer descenso trimestral consecutivo.

“La extraordinaria fortaleza del dólar y también los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están pesando enormemente sobre el oro. En resumen, por el momento, parece que el oro va a estar bajo cierta presión”, dijo el analista independiente Ross Norman.

“El oro parece estar ignorando muchas buenas noticias como el gasto de estímulo masivo, en este momento. Simplemente está trabajando a la par con esos otros dos activos (dólar y rendimientos)”, añadió.

Algunos inversores ven al oro como una cobertura contra una inflación más alta que podría seguir a las medidas de estímulo, pero un aumento reciente en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ha pesado sobre el metal dorado, que no rinde intereses.

El dólar estadounidense subía a cerca de un máximo de cinco meses e iba rumbo a registrar su mejor mes desde noviembre de 2016.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está listo para describir cómo pretende pagar un plan de infraestructura de entre 3 a 4 billones de dólares, después de decir que el 90% de los estadounidenses adultos podrán optar a la vacunación antes del 19 de abril.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.4% a US$ 24.11 la onza, pero caía casi un 9% en el mes. El platino ganaba un 1.7% a US$ 1,173.98 y el paladio trepaba un 1.2% a US$ 2,621.19, rumbo a cerrar su mejor mes desde febrero de 2020.