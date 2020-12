Los precios del oro se estabilizaban dentro de un rango estrecho este viernes y se encaminaban a su primera ganancia semanal en un mes, debido a que el dólar se debilitaba ante las expectativas de estímulo adicional en Estados Unidos.

El oro al contado operaba con pocos cambios a US$ 1,840.90 la onza a las 09:40 GMT y ha sumado cerca de un 3% en lo que va de la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.2% a US$ 1,844.90.

“El mercado ahora espera un mayor crecimiento del PBI en 2021, especialmente con el despliegue de la vacuna, que creará un ambiente de apetito por el riesgo”, dijo el analista Xiao Fu de Bank of China International.

“Por otro lado, la debilidad del dólar estadounidense y una combinación de política fiscal y monetaria, así como riesgos geopolíticos, están apuntalando al oro. Entonces, esas dos fuerzas ocurren al mismo tiempo”, añadió.

El estímulo sin precedentes inyectado este año ha hecho que el oro suba un 21% hasta ahora, dado su atractivo como cobertura contra la posible inflación y depreciación de la moneda que podría resultar del estímulo.

El dólar estadounidense se encaminaba a su peor semana desde principios de noviembre, lo que volvía al oro más barato para los tenedores de otras monedas.

Un proyecto de ley bipartidista de ayuda por el coronavirus de US$ 908,000 millones ganó fuerza el jueves en el Congreso de Estados Unidos.

Pero las expectativas sobre el lanzamiento de la vacuna se sumaron al optimismo general respecto a un repunte económico, lo que mantuvo a los mercados bursátiles cerca de máximos históricos.

Entre otros metales preciosos, el platino ganaba un 1.8% a US$ 1,047.89 la onza y el paladio subía un 1.7% a US$ 2,339.80, mientras que la plata sumaba un 0.5% a US$ 24.19 la onza y se encaminaba a registrar un avance semanal de más de 6%.