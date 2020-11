El oro subía este jueves ya que las preocupaciones por el impacto en la economía del aumento de casos del COVID-19 contrarrestaba los positivos desarrollos en torno a la vacuna.

A las 0820 GMT, el oro al contado ganaba un 0.1% a US$ 1,865.96 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.3% a US$ 1,866.90.

No obstante, los precios han declinado un 4.5% en lo que va de semana, después de que las alentadoras noticias que dio Pfizer el lunes sobre los ensayos de última etapa de su vacuna contra el coronavirus impulsaron a los activos de riesgo e hicieron caer con fuerza al lingote.

“Los operadores de oro están intentando encontrar un equilibrio entre las positivas noticias sobre la vacuna y el número creciente de casos de coronavirus en el mundo”, dijo Margaret Yang, estratega de DailyFx.

“No creo que los bancos centrales y los gobiernos rebajen sus esfuerzos de estímulo antes de que la pandemia esté totalmente bajo control”, agregó.

En otros metales preciosos, la plata caía un 0.7%, a US$ 24.07 la onza; el platino operaba estable a US$ 865.21 y el paladio trepaba un 0.9% a US$ 2,335.94.