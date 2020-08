El oro se mantenía firme este jueves por encima de los US$ 1,900 debido a la debilidad del billete verde, y los cazadores de gangas apostaban a una reanudación de la tendencia alcista del lingote atraídos por su reciente caída desde un récord.

El oro al contado subía un 0.7% a US$ 1,930.20 la onza a las 1000 GMT, tras caer bajo los US$ 1,900 en la sesión anterior. Los precios se dispararon a un récord de US$ 2,072.50 el viernes.

Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, bajaban un 0.4% a US$ 1,941.00 la onza.

El dólar tocó un mínimo de una semana, presionado por un estancamiento en Washington de las conversaciones para un estímulo adicional para la economía estadounidense, reforzando el atractivo del oro para quienes tienen otras monedas.

Entre otros metales, la plata subía un 1.4% a US$ 25.92 la onza, el platino ganaba un 1.2% a US$ 942.32 la onza y el paladio subía un 0.3% a US$ 2,138.05 la onza.