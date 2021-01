El precio del oro subía este lunes ante el descenso del dólar, mientras el mercado se mantenía a la espera del anuncio de un gran paquete de estímulos del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

A las 0958 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2% a US$ 1,855.40 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.1% a US$ 1,854.80.

“Está claro que la economía es bastante frágil, por lo que hay un gran apoyo a los estímulos fiscales y monetarios, y como tal el dólar sigue siendo relativamente débil, lo que puede apuntalar el oro”, dijo el analista independiente Ross Norman.

El Gobierno de Biden ha hecho hincapié en la urgencia de una propuesta de ayuda de US$ 1.9 billones para contrarrestar los daños generados por la pandemia, al tiempo que ha tratado de calmar las preocupaciones de los republicanos acerca de que el paquete sea demasiado caro.

El dólar se mantenía cerca de los mínimos de una semana, lo que abarataba el oro para los tenedores de otras divisas.

Entre otros metales, la plata ganaba un 0.8% a US$ 25.59 la onza, el platino subía un 0.3% a US$ 1,101.60 y el paladio sumaba un 0.2% a US$ 2,358.26.