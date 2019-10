El precio del oro subía el martes antes de una votación en el Parlamento británico sobre un acuerdo de salida de la Unión Europea, aunque las perspectivas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China limitaban el avance del lingote.

A las 0944 GMT, el oro al contado subía un 0.25%, a US$ 1,487 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.2%, a US$ 1,490.30.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se enfrenta a dos importantes votaciones parlamentarias el martes, que decidirán si puede cumplir su promesa de sacar a Reino Unido de la UE en un plazo de nueve días.

No obstante, las ganancias del lingote eran limitadas por el optimismo en torno al progreso de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que impulsaba el apetito por los activos más riesgosos.

China y Estados Unidos han logrado algunos avances en sus conversaciones comerciales, dijo el martes el viceministro de Relaciones Exteriores, Le Yucheng. El funcionario agregó que cualquier problema podría resolverse siempre que ambas partes se respeten mutuamente.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones avanzan muy bien. Más temprano, el asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que si las conversaciones siguen por buen camino era posible suspender planes de aplicar más aranceles a productos chinos en diciembre.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.3%, a US$ 17.61 la onza, extendiendo sus ganancias por quinta sesión consecutiva. El platino bajaba un 0.1%, a US$ 887.11 por onza, y el paladio subía un 0.3%, a US$ 1,763.05 la onza.