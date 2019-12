Los precios del oro subían este martes por la incertidumbre sobre las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, antes de que se cumpla el plazo el 15 de diciembre para la entrada en vigor de nuevos aranceles y mientras los inversores aguardaban el mensaje de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El precio del oro al contado sumaba 0.3% a US$ 1,466.20 la onza a las 1133 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban 0.4% a US$ 1,471 la onza.

El riesgo de que la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China no se concrete dentro de poco tiempo apoyaba al oro, incluso aunque no ha habido una recuperación significativa de los precios luego de la caída del viernes tras un dato de empleo de la economía estadounidense, dijo el analista de Commerzbank, Carsten Fritsch.

“Si no hay cambios en las tasas (de interés) ni cambios en el mensaje (de la Fed), los precios del oro se mantendrán neutrales”, sostuvo.

Se espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios al final de su reunión de dos días el miércoles, y los inversores estarán atentos a las proyecciones de las autoridades del banco central en torno al crecimiento económico de Estados Unidos.

Sin embargo, si la Fed se muestra demasiado propensa a los recortes de tasas de cara al 2020, esto podría proveer un viento de cola para el oro, indicó Fritsch.

Las tasas de interés más bajas en Estados Unidos reducen el costo de oportunidad para tener al lingote, que no entrega intereses, y pesa sobre el dólar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiere implementar la nueva ronda de aranceles programados contra los productos chinos el 15 de diciembre, pero quiere que haya “movimiento” desde China para evitarlos, dijo el lunes el secretario de Agricultura Sonny Perdue.

Beijing y Washington llevan 17 meses inmersos en una guerra comercial que ha interrumpido los flujos mundiales de cereales, ha tenido en vilo a los mercados y ha lastrado el crecimiento económico mundial.

Entre otros metales preciosos, el platino sumaba 0.4% a US$ 1,888.25 la onza; mientras que la plata aumentaba 0.4% a US$ 16.67 la onza; y el paladio subía 1.1% a US$ 904.52 la onza.