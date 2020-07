Los precios del oro recortaban ganancias este miércoles pero se situaban a poca distancia de máximos de nueve años, debido a que el dólar se fortalecía, pero las apuestas por más estímulos para reavivar las economías ante la crisis del coronavirus mantenía robusta la demanda por el lingote.

En tanto, la plata escaló a su mayor nivel en siete años, alentada por expectativas de una recuperación de la actividad industrial.

El oro al contado subía 0.6% a US$ 1,853.39 la onza a las 0940 GMT, después de haber avanzado más temprano hasta un techo desde septiembre del 2011 de US$ 1,865.35 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban 0.6% a US$ 1,854.30 la onza.

“El hecho de que los gobiernos, los bancos centrales y básicamente todos (las autoridades) estén evaluando más estímulos fiscales y monetarios está ayudando a elevar el precio del metal amarillo”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets UK.

Mientras las bolsas están teniendo problemas para sostener sus alzas, es posible que el oro alcance el umbral de US$ 1,900 en los próximos días o semanas, dijo Hewson, y añadió que solo una mejoría en la crisis sanitaria y en la economía podría detener el ascenso del lingote.

Entre los factores positivos, los líderes de la Unión Europea sellaron el martes un plan de recuperación económica por 750,000 millones de euros, al tiempo que autoridades de la Casa Blanca y legisladores demócratas también discutieron otra ronda de ayuda fiscal.

El oro, un activo que no rinde intereses, ha ganado casi un 22% este año, apuntalado por las bajas tasas de interés y la ola de gigantescos estímulos económicos.

En cuanto a otros metales preciosos, la plata sumaba 2.2% a US$ 21.79 la onza, luego de haber tocado su máximo nivel desde octubre de 2013 de US$ 22.82. El paladio perdía 2.2% a US$ 2,110.75 la onza y el platino subía 0.6% a US$ 886.64 la onza.