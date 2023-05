El oro realizó una nueva marcha hacia máximos históricos el jueves, ya que preocupaciones sobre el sector bancario aceleraron la búsqueda por el activo seguro, que además vio respaldado su repunte ante las apuestas por una pausa en las alzas de tasas en Estados Unidos.

El oro al contado subía un 0.3% a US$ 2,045.79 por onza a las 1740 GMT, tras haber subido más temprano a US$ 2,072.19, justo por debajo del máximo histórico de US$ 2,072.49 alcanzado en 2020.

Los futuros del oro estadounidense cerraron con un alza de un 0.9% a US$ 2,055.70.

El movimiento de los precios durante la noche asociado con el estrés bancario reveló que los comerciantes están dispuestos a desplegar algo de su pólvora, dijo Daniel Ghali, estratega de materias primas de TD Securities.

Y aunque los asesores comerciales de materias primas que siguen tendencias parecen estar en su tamaño máximo de posiciones largas, “los operadores discrecionales todavía tienen una horda de pólvora para desplegar, y esta es la cohorte que creemos que está participando en el oro hoy”, agregó Ghali.

Los principales índices de Wall Street caían después de que la decisión de PacWest de explorar opciones estratégicas profundizara las preocupaciones sobre la salud de los bancos regionales, lo que contrarrestó el optimismo provocado por la Reserva Federal tras señalar una posible pausa en las alzas de las tasas de interés.

“El mismo vuelo hacia la compra por seguridad que nos empujó a más de US$ 2,000 todavía está en este mercado”, dijo Bob Haberkorn, estratega senior de mercado de RJO Futures.

La incertidumbre económica y menores tasas de interés impulsan la demanda por el lingote, que no rinde intereses.

El rango de la tasa de fondos federales se ubica en entre un 5% y un 5.25%, aunque los mercados esperan un recorte del costo del crédito en el segundo semestre del año.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió un 1.4% a US$ 25.94 la onza, el platino bajó un 0.9% a US$ 1,040.58 y el paladio ganó un 2.5% a US$ 1,458.34.

Fuente: Reuters

