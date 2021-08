Los precios del oro subían el martes cerca de un máximo de cuatro semanas, apoyados por un dólar más débil y una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversores esperan los datos de las nóminas no agrícolas de agosto que publicará Estados Unidos al final de la semana.

El oro al contado sumaba un 0.2% a US$ 1,813.60 la onza a las 11:15 GMT, después de haber alcanzado el lunes su nivel más alto desde el 4 de agosto de US$ 1,822.92 la onza. Los futuros de oro en Estados Unidos avanzaban 0.3% a US$ 1,817.20 la onza.

“Tenemos vientos a favor procedentes del dólar, que se ha debilitado aún más, en tanto que los rendimientos de los bonos están cayendo. Como factor en contra, el mercado del oro tiene problemas para rebasar un área de resistencia técnica de alrededor de 1,830-1,835 dólares por onza”, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

En un aspecto que hace al oro menos costoso para los inversores que manejan otras divisas, el índice dólar cedió a un mínimo de más de tres semanas. El rendimiento de referencia de los bonos estadounidenses a 10 años se situaba en un piso de una semana.

Mientras tanto, las acciones europeas estaban en camino de su séptimo mes consecutivo de ganancias, ya que las expectativas de un mayor respaldo desde la política monetaria eclipsaron los riesgos económicos de un aumento de los casos de COVID-19.

Tras los comentarios moderados del jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole la semana pasada, el centro de atención se desplazó hacia el informe de empleo del viernes en Estados Unidos, que podría arrojar más luz sobre la estrategia de reducción gradual de los estímulos de la Fed.

El mercado espera un aumento de 728,000 puestos de trabajo y que el desempleo caiga a 5.2% desde 5.4%. Además, se prevé un incremento de los salarios por hora.

En otros metales preciosos, la plata sumaba un 0.1% a US$ 24.09 la onza; el platino avanzaba 0.3% a US$ 1,009.16 la onza; y el paladio caía un 0.4% a US$ 2,484 la onza, encaminándose a cerrar agosto con su peor desempeño mensual en siete meses.