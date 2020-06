Los precios del oro se mantenían firmes este lunes, después de haber escalado a máximos de casi un mes, ya que la reaparición de infecciones de coronavirus en muchos países ha preocupado a los mercados sobre el ritmo de la recuperación económica global, que podría ser lento y dispar.

El oro al contado subía 0.3% a US$ 1,747.59 la onza a las 1003 GMT. El lingote se situaba a unos US$ 17 de un máximo de siete años y medio de US$ 1,764.55 alcanzado en mayo. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos sumaban 0.7% a US$ 1,764.50 la onza.

Los expertos están temerosos ante la posibilidad de una segunda ola de contagios de coronavirus o de un deterioro de la situación actual en Estados Unidos y Europa, lo que retrasaría más la reactivación de sus economías, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

“Parece haber un incremento en las expectativas de inflación que está presionando las tasas reales a la baja y dando cierto apoyo a los precios del oro”, afirmó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un aumento récord de las infecciones de COVID-19 en el mundo el domingo, y las mayores alzas fueron detectadas en Norteamérica y Sudamérica.

Dos funcionarios de la Reserva Federal estadounidense advirtieron el viernes que la tasa de desempleo podría elevarse si la enfermedad no es controlada.

Los precios del oro han subido 15% en lo que va del año, alcanzando máximos desde el 2012 el mes pasado, en medio de los temores a la crisis económica causada por el coronavirus y ante las medidas de estímulos sin precedentes que han tomado bancos centrales y gobiernos de todo el mundo.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 1.6% a US$ 17.88 la onza; mientras que el paladio operaba estable en 1.910,65 dólares la onza y el platino sumaba 1.6% a US$ 818.25 la onza