Los precios del oro avanzaban el miércoles hacia un techo de siete años, ya que el miedo a los estragos potenciales del coronavirus sobre la economía global aumentaba el interés por activos de refugio.

A las 1057 GMT, el oro al contado sumaba un 0.5% a US$ 1,609.63 luego de trepar más temprano a US$ 1,610.72 por onza, máximo desde el 8 de enero, cuando el lingote llegó cerca de un pico de 7 años. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.6% a US$ 1,612.90 la onza.

El metal se mantenía firme, aun cuando las acciones europeas tocaron un máximo histórico tras el declive de los nuevos casos de coronavirus en China. Además, el dólar alcanzó un pico de más de cuatro meses contra una canasta de divisas, lo que encarecía al oro para los tenedores de otras monedas.

Los mercados se alarmaron el martes luego de que Apple anunció que no cumplirá su pronóstico de ingresos debido a que el brote de coronavirus ha afectado tanto la producción como la demanda.

Los inversores aguardan para las 19:00 GMT la publicación de las minutas de la reunión que tuvo la Reserva Federal el 28 y 29 de enero. Tasas de interés más bajas en Estados Unidos reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes.

El paladio anotó un máximo récord de US$ 2,841.54 la onza y después operaba en US$ 2,738.02, un incremento de 3.9%. El metal, que el año pasado escaló un 54%, tendrá un déficit sustancial en 2020, según una nota de Anglo American Platinum.

La plata subía un 0.6% a US$ 18.27 la onza luego de trepar a un máximo de más de un mes de US$ 18.33. El platino avanzaba un 0.6% a US$ 998.04 por onza.