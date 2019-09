Los precios del oro subían el lunes un 1% luego de los ataques a instalaciones petroleras de Arabia Saudita que redujeron el apetito por el riesgo e impulsaban la demanda por el lingote, un activo de refugio, mientras los inversores aguardan los mensajes de los grandes bancos centrales del mundo esta semana.

En este contexto, el oro al contado sumaba 1% a US$ 1,503.10 la onza a las 0739 GMT. Los precios habían caído más de 1.2% en la semana anterior por las expectativas de una distensión en la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban 0.8% a US$ 1,510.70 la onza.

Los ataques a los complejos petroleros de Arabia Saudita generaron un vuelco a los activos de refugio y una huida de las acciones, de acuerdo a Jeffrey Halley, analista de OANDA.

La aversión al riesgo del mercado apuntalaba al lingote, a menudo visto como una alternativa de inversión durante los tiempos de turbulencias políticas e incertidumbre financiera.

En vista de la escalada en las tensiones en Oriente Medio y ante la esperanza de más medidas de estímulos de los grandes bancos centrales, los analistas esperan que el oro pueda alcanzar el umbral de US$ 1,530 la onza, según Halley.

El grupo rebelde hutí de Yemen, respaldado por Irán, se atribuyó la responsabilidad por el ataque del sábado contra la mayor instalación de procesamiento de petróleo del mundo. Sin embargo, un alto funcionario estadounidense dijo que la evidencia indicaba que Teherán estaba detrás del operativo.

El incidente afectaba los mercados de materias primas, cambiarios y de acciones. Por otro lado, los inversores están a la espera del resultado de las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (FED) y del Banco de Japón, que emitirán sus comunicados el miércoles.

Entre otros metales preciosos, la plata subía hasta 3% a US$ 18 la onza, mientras que el platino ganaba 0.7% a US$ 954.34 la onza y el paladio sumaba 1.2% a US$ 1,626.11 la onza.

Fuente: Reuters