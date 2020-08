El precio del oro extendía su avance este jueves y se acercaba al récord de la víspera, ya que la pandemia de COVID-19 ensombrecía el panorama económico y mejoraba el atractivo del lingote como activo seguro, aunque el rápido ritmo de ganancias podría generar tomas de beneficios.

A las 0928 GMT, el oro al contado subía un 0.5% a US$ 2,050.27 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$ 2,055.10 el miércoles. Los futuros del oro en Estados Unidos trepaban un 0.7% a US$ 2,063.50.

“El impulso alcista del oro y la plata sigue siendo bastante sólido en esta etapa, porque hay una falta de interés en otras clases de activos; muchos factores de la economía siguen en problemas”, dijo Xiao Fu, analista del Bank of China International.

Las ganancias del oro continuaron a pesar de la leve apreciación del dólar, que se beneficiaba también del descenso del apetito por el riesgo mientras los inversores esperan los datos de empleo en Estados Unidos para confirmar el estado de la mayor economía mundial y Washington sigue estancado sobre un nuevo paquete de alivio.

El oro ha mejorado un 35% en lo que va de año y es considerado un activo que debería mantener su valor mientras la pandemia y la impresión de dinero por parte de los bancos centrales resta el de otros.

Aunque el panorama del metal dorado sigue siendo fundamentalmente positivo, los analistas creen que cada vez es más probable que haya una corrección.

“El problema es que, a veces, una historia es tan fuerte que los mercados suben demasiado rápido para su justificación por los fundamentos, y cuando el impulso del precio comienza a ralentizarse, los que entraron muy tarde abandonan y venden pronto. Eso puede generar una corrección técnica bastante acelerada”, dijo Kyle Rodda, analista de IG Markets.

En otros metales preciosos, la plata subía un 2.8% a US$ 27.78 la onza, tras tocar su máximo desde abril de 2013, a US$ 27.85. El platino mejoraba un 0.9% a US$ 975.80 y el paladio ganaba un 1% a US$ 2,203.25.