El oro retrocedía ligeramente este jueves después de trepar por encima de los US$ 1,500 por primera vez desde abril del 2013 en la sesión anterior, en respuesta a la incertidumbre por la disputa comercial entre China y Estados Unidos y a las señales cada vez más patentes de una desaceleración económica global.

El oro al contado perdía 0.3% a US$ 1,496.52 la onza a las 10:15 GMT. En tanto, los futuros del metal en Estados Unidos bajaban 0.7% a US$ 1,508.30 la onza.

"En vista del alza agresiva del oro en los últimos días, es natural que los precios cedan antes de seguir aumentando", dijo Lukman Otunuga, analista de FXTM.

El metal amarillo ha sumado más de 17% en lo que va de este año y ha ganado cerca de US$ 100 en la última semana, en una racha acelerada causada por las tensiones comerciales y una tendencia hacia políticas monetarias más expansivas de los bancos centrales.

"La situación no ha cambiado. Las tensiones políticas continúan y la guerra comercial sigue su curso, así que no habría que sorprenderse si los precios suben más", dijo Afshin Nabavi, vicepresidente senior del operador de metales preciosos MKS SA.

Nabavi añadió que el oro podría moverse en un rango de entre US$ 1,475 y US$ 1,530 la onza si no se observan aun más catalizadores.

El lingote se vio apoyado también luego de que el miércoles el diferencial entre los rendimientos de bonos del Tesoro a 3 meses y la rentabilidad de los papeles a 10 años tocó máximos desde marzo de 2007, una inversión de la curva que ha sido tomada como señal de que se aproxima una recesión.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba 0.3% a US$ 17.06 la onza, después de haber alcanzado el miércoles su mayor nivel en más de un año. El platino perdía 0.2% a US$ 860.59 por onza y el paladio subía 0.2% a US$ 1,418.31 la onza.