Los precios del oro caían este miércoles, ya que el dólar y el rendimiento de los bonos se fortalecían antes de la publicación de unos datos de inflación en Estados Unidos que podrían ayudar a los inversores a evaluar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

A las 0944 GMT, el oro al contado perdía un 0.3% a US$ 1,825.40 la onza, mientras que los futuros de oro en Estados Unidos para entrega en diciembre caía un 0.2% a US$ 1,826.50.

“El oro ha estado perdiendo impulso antes de los datos de inflación (...) una lectura más fuerte de lo esperado en los precios al consumidor de Estados Unidos volvería a sacar el viento a las velas del oro”, dijo Craig Erlam, analista de OANDA.

El precio del lingote se ha mantenido en máximos de dos meses durante las últimas sesiones, después de que los principales bancos centrales aseguraron la semana pasada que las tasas de interés seguirán bajas por el momento, mientras que la Fed se mantuvo firme en su opinión de que la inflación es “transitoria”.

El metal precioso se beneficia de las tasas bajas, ya que reducen el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses.

Un mercado laboral ajustado en Estados Unidos y las disrupciones en las cadenas de suministro globales podrían resultar en una lectura alta de los precios al consumidor en Estados Unidos a las 1330 GMT.

Aumentando la presión sobre el oro, el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años subía al 1.4762%. Por su parte, el dólar avanzaba un 0,1% frente a sus rivales, encareciendo el oro para los tenedores de otras monedas.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0.3% a US$ 24.22 la onza; el platino cedía un 0.6% a US$ 1,052.83 y el paladio restaba un 0.4% a US$ 2,013.60.