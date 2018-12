Oro retrocede desde máximos de cinco semanas mientras paladio avanza

El oro declinaba el miércoles, un día después de tocar máximos de más de cinco semanas, ya que los comentarios de un funcionario de la Reserva Federal preservaron expectativas de que sus tasas de interés sigan subiendo de forma gradual.

A las 13:50 (GMT), el oro al contado restaba un 0.06%, a US$ 1,237.46 por onza, luego de que en la víspera llegó a los US$ 1,241.86, su nivel más alto desde el 26 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.3%, a US$ 1,242.6 la onza.

Por su parte, el paladio tocó un nuevo récord máximo de US$ 1,253.30, superando al lingote en cerca de US$ 10, y posteriormente cotizaba con un alza del 1.33% a US$ 1,249.50 la onza.

"Que la Reserva Federal estadounidense esté hablando sobre el incremento gradual en las tasas va contra algunas de las expectativas que se habían acumulado recientemente", apuntó Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

La Fed ha subido los tipos tres veces este año. Pero el temor a un crecimiento más débil ha elevado las apuestas de que la entidad completará su ciclo de endurecimiento de política monetaria antes de lo que se había previsto.

No obstante, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el martes que el banco central debería anticipar incrementos a las tasas "durante el próximo año y el posterior". Incluso cuando está atento a los posibles riesgos que los mercados financieros están manifestando.

La Fed tiene reunión el 18 y 19 de diciembre y la expectativa de consenso es que suba los tipos. Tasas más altas elevan el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no entregan intereses.

La plata perdía un 0.18% a US$ 14.49 por onza y el platino declinaba un 1.1% a US$ 794.7 la onza, tras caer a su nivel más bajo desde el 17 de septiembre, a US$ 787.5 más temprano en la sesión.