Oro retrocede de máximo en tres meses y medio antes de reporte empleo EE.UU.

Los precios del oro cayeron hoy desde un máximo de tres meses y medio alcanzado en la jornada previa, mientras que el dólar se apreciaba antes de un dato de nóminas no agrícolas de Estados Unidos en el que el mercado buscará indicios sobre el panorama para la política monetaria de la Reserva Federal.

Con todo, el lingote se mantenía camino a anotar su cuarta semana consecutiva en alza por primera vez desde abril. Ha subido 1.2% en la primera semana del año, tras haber trepado 13% en el 2017.

El oro al contado bajaba 0.47% a US$ 1,316 dólares la onza a las 1214 GMT, lejos del máximo de US$ 1,325 que alcanzó en la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero retrocedían US$ 4 a US$ 1,317.

Los operadores seguirán muy de cerca el reporte laboral de diciembre que divulgará hoy el Gobierno estadounidense, en busca de más señales de fortaleza en la mayor economía del mundo.

Se espera que el dato muestre que se crearon 190,000 empleos el mes pasado, según un sondeo de Reuters. Una lectura mayor podría avivar la idea de una aceleración del ritmo de alza de los tipos de interés por parte de la Fed. Eso ejercería presión sobre el oro que, como activo que no rinde intereses, está muy expuesto a los vaivenes en las tasas.

Un reporte del ADP Research Institute mostró ayer que los empleadores privados en Estados Unidos crearon 250.000 puestos de trabajo en diciembre, el incremento mensual más grande desde marzo.

Economistas encuestados por Reuters habían estimado un crecimiento de 190.000 empleos. Entre otros metales preciosos, el paladio caía 0,2 por ciento a 1.093,43 dólares, también en retroceso desde un máximo récord de 1.105,70 dólares alcanzado el jueves. El paladio fue el metal precioso de mejor desempeño el año pasado, con un alza del 56%.

La plata bajaba 0.57% a US$ 17.13, tras tocar su mayor nivel en más de seis semanas en la víspera, a US$ 17.27. El platino, en tanto, caía 0.2% a US$ 957.50 la onza, tras tocar un máximo de tres meses y medio a US$ 965.40 en la víspera.