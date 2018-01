Oro retrocede desde máximo de cuatro meses por repunte del dólar

Los precios del oro retrocedían hoy desde los máximos de cuatro meses que alcanzaron en la víspera tras un repunte del dólar, que provocaba una caída generalizado del valor de las materias primas.

A las 1115 GMT, el oro al contado caía un 0.51% a US$ 1,332.81 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero bajaban 12 centavos a US$ 1,333.3 la onza.

El descenso del lingote cortaba una serie de cuatro días consecutivos de ganancias del metal por el retroceso de la divisa estadounidense. Una baja del dólar abarata las materias primas para los compradores en otras divisas.

"La debilidad del dólar se calmó y esa una razón por la que el oro está retrocediendo", dijo Georgette Boele, analista de ABN Amro. "En general, el complejo de metales preciosos y otras materias primas está operando a la baja hoy (martes); hay algo de toma de ganancias".

El índice dólar, que mide a la moneda estadounidense contra una canasta de divisas, operaba en 90,756 tras caer en la víspera a 90,279, un mínimo de tres años, informó Reuters.

La divisa estadounidense se ha debilitado en la medida que los mercados tienen una mayor confianza en que la recuperación global superará el crecimiento de Estados Unidos.

El paladio perdía un 1.2% a US$ 1,112.49 por onza. La plata bajaba un 1.84% a US$ 17.03 por onza y el platino cedía un 1.21% a US$ 983.99 la onza.