La racha alcista récord del oro se pausaba este viernes, ya que el dólar lograba algo de respiro por inversores que buscaban cobertura ante el choque entre Estados Unidos y China, aunque el temor a la pandemia del coronavirus tenía al lingote en camino a su mayor serie de ganancias semanales en cerca de una década.

A las 1118 GMT, el oro al contado perdía un 0.31% a US$ 2,056.72 la onza, después haber escalado a un récord de US$ 2,072.50 previamente en la jornada. El metal ha subido un 4% en lo que va de semana, que será la novena consecutiva de alzas. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables a US$ 2,070.20 la onza.

“Vamos a ver cierto retroceso del oro desde sus niveles máximos porque la baja del dólar está tocando fondo, y es posible que tengamos cierta recuperación de la moneda en el corto plazo, lo que revertirá las ganancias del lingote, aunque no del todo”, dijo Spencer Campbell, director de SE Asia Consulting Pte Ltd.

El dólar rebotaba desde mínimos de dos años, después de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de prohibir las transacciones en el país con dos aplicaciones populares propiedad de firmas chinas, en una medida que deterioraba el apetito por el riesgo.

En muchos casos la moneda estadounidense ha sido el activo de cobertura preferido por los inversores cuando se agudizan las tensiones entre Washington y Beijing, un factor que encarece al oro para los compradores que manejan otras divisas.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 2.2%, a US$ 28.30 la onza, tras haber anotado su mayor nivel desde febrero del 2013. Ha ganado alrededor de 16% en lo que va de la semana. El platino bajaba un 2.8% a US$ 970.31 la onza y el paladio caía un 1.7% a US$ 2,183.70.