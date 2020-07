Los precios del oro caían hasta un 1.8% este martes desde un máximo histórico ante el repunte de dólar, mientras los inversores cuadraban posiciones tras una fuerte escalada, con un desplome de más de 9% en la plata, mientras la atención del mercado está en la reunión de esta semana la Reserva Federal (Fed).

A las 1000 GMT, el oro al contado caía un 0.7% a US$ 1,929.35 por onza por tomas de ganancias, alejándose del pico de US$ 1,980.57 tocado previamente. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.3% a US$ 1,924.40 la onza.

La plata retrocedía también luego de trepar un 6.4% a US$ 26.19. El metal se comercializaba con una baja de 3.4% a US$ 23.78 la onza.

“El oro estaba muy sobrecomprado y debía corregirse”, afirmó la analista de StoneX Rhona O’Connell. “Pero por ahora todo está apoyando los precios: tasas de interés negativas, tensiones geopolíticas que se intensifican y una enorme incertidumbre en torno a las repercusiones económicas y financieras del virus”.

El índice dólar repuntaba desde un mínimo de dos años, gracias a que su liquidación se redujo antes de la reunión de la Fed y por expectativas de la aprobación de un enorme paquete de ayuda fiscal en Estados Unidos.

Se espera que la Fed, que inicia el martes una cita de dos días, reitere su postura de política monetaria expansiva.

El platino bajaba un 3% a US$ 916.85 por onza y el paladio perdía un 2.1% a US$ 2,260.96 la onza.