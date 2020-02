Los precios del oro retrocedían el martes desde el máximo de una semana que alcanzaron en la víspera, dado que la demanda por activos considerados de refugio se traspasó al dólar.

A las 0801 GMT, el oro al contado cedía un 0.3% a US$ 1,567.16 la onza luego de que el lunes llegó a los US$ 1,576.76, máximo desde el 4 de febrero. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.4% a US$ 1,572.30 la onza.

El dólar se sostenía por sobre máximos de cuatro meses por las dudas sobre cuán rápidamente podrán las fábricas chinas volver a sus actividades luego de que el país informó 108 muertes nuevas por coronavirus.

“La demanda por refugio se ha ido al dólar en vez de al oro. En la última semana, el dólar ha subido muy fuertemente”, afirmó Jigar Trivedi, analista de materias primas de Anand Rathi Shares and Stock Brokers.

“Por qué el dólar por sobre el oro: la Reserva Federal de Filadelfia dijo que están bastante cómodos manteniendo las tasas estables por ahora, y eso es apoyado por datos económicos positivos para Estados Unidos”.

Dos miembros de la Fed desestimaron el impacto del virus sobre la economía estadounidense. Más tarde en la sesión el presidente del banco central, Jerome Powell, dará testimonio ante el Congreso y se prevé que muestre un tono bastante optimista sobre el panorama económico del país.

El paladio cedía un 0.6% a US$ 2,339.87 la onza, la plata cotizaba plana en US$ 17.76 la onza y el platino subía un 0.1% a US$ 961.28 la onza.