Oro repunta ante retroceso del dólar desde máximos de varios meses

El oro repuntaba el jueves tras tocar un mínimo de tres semanas en la sesión anterior, ya que el retroceso del dólar desde máximos de varios meses abarataba el metal precioso para los tenedores de otras monedas.

Tras caer durante tres días, el oro al contado subía 0.8% a US$ 1,223,08 la onza a las 11:16 GMT. El metal amarillo alcanzó el miércoles su nivel más bajo desde el 11 de octubre a US$ 1,211.52 la onza. Los futuros del oro estadounidense avanzaban 0.8% a US$ 1,225 la onza.

El índice del dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de otras seis monedas relevantes, bajaba 0.4% desde un máximo de 16 meses alcanzado en la víspera debido a datos que respaldaron la continuidad de la fortaleza económica de Estados Unidos.

"Aunque aún no es previsible una escalada, US$ 1,250 será el nivel a tener en cuenta (para el oro) si el dólar se debilita aún más o si las acciones decepcionan", dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank.

La demanda mundial de oro aumentó ligeramente en el tercer trimestre con respecto al año anterior, en la medida en que las compras de los bancos centrales y los consumidores minoristas compensaron las enormes salidas de los fondos cotizados en bolsa, dijo el Consejo Mundial del Oro.

Entre otros metales preciosos, el platino trepaba 1.5% a US$ 848.50 la onza, tras alcanzar su máximo desde el 10 de julio a US$ 851.90 previamente en la sesión. La plata ganaba 1.4% a US$ 14.41 dólares la onza, mientras que el paladio caía 0.1% a US$ 1,076.96.