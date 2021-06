El oro subía un 1% este viernes, ya que una pausa en el repunte del dólar lo ayudaba a recuperar algo de las fuertes pérdidas impulsadas por las declaraciones de la Reserva Federal tras su reunión de esta semana.

A las 1139 GMT, el oro al contado ganaba un 1.1% a US$ 1,792.00 la onza, pero en la semana acumula un descenso de 4.5%. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 1% a US$ 1,792.40.

Hubo algunas compras de oportunidad tras la liquidación y el repunte del dólar se ha “detenido de momento”, ayudando al oro, dijo la analista de ABN Amro, Georgette Boele.

La Fed señaló que estaría considerando reducir su programa de compra de activos y adelantó las proyecciones para los primeros aumentos de las tasas de interés posteriores a la pandemia.

El índice dólar saltó a un máximo de dos meses después de los comentarios de la Fed, camino a su mejor semana en casi nueve meses.

El paso del lingote a niveles por debajo de los precios técnicos clave aumentaba las señales bajistas, según expertos.

Pero “en un patrón ahora familiar, el reciente movimiento del oro ha superado el movimiento del dólar y de las tasas reales, lo que indica que se espera una reversión al alza de los precios en las próximas semanas”, dijo Goldman Sachs en una nota.

El paladio subía un 1.6% a US$ 2,536.08 la onza. La plata sumaba un 1.8% a US$ 26.38 y el platino saltaba un 1.7% a US$ 1,076.43.