Este martes, a diferencia de lo que sucedió en la jornada previa, el precio del oro repuntó debido a que la atención del mercado se volvió a declaraciones esperadas de la Reserva Federal (FED) sobre sus políticas y a las dudas sobre el crecimiento.

En este panorama, el oro al contado subía un 0.78% a US$ 1,506.74 la onza luego de caer el lunes a US$ 1,492.10, mínimo de casi una semana. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban 0.1% a US$ 1,513.40 por onza.

"Es un repunte tras el descenso de los precios de los últimos días porque mejoró la confianza dentro de los mercados financieros y los operadores recogieron algunas ganancias (del lingote)", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

"Sin embargo, el contexto fundamental para el oro sigue siendo muy favorable", agregó Menke, haciendo referencia a la disputa comercial entre Estados Unidos y China y a un posible recorte de tasas de interés de la FED.

Cabe recordar que el cambio en la disposición hacia los activos más riesgosos hizo que el lunes el metal precioso perdiera más de 1.2%, su mayor disminución porcentual diaria en un mes. Sin embargo, los precios han subido casi un 17% este año y más de US$ 80 en lo que va de agosto.

El miércoles se publican las minutas de la reunión de julio de la FED. Además, el banco central inicia el viernes un seminario en Jackson Hole y el G-7 tiene una cumbre este fin de semana.